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Сегодня отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота покинул главную базу, Североморск, и взял курс в арктические широты
 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Судно тылового обеспечения «Эльбрус» начало переход на север
 
 
 
 
11 Августа 2017 года, 16:00

Судно тылового обеспечения «Эльбрус» начало переход на север


РОССИЯ/ 11 августа/ БИ-ПОРТ – Судно тылового обеспечения «Эльбрус» проекта 23120 отправилось с судостроительного завода «Северная верфь» (входит в АО ОСК) в северные широты на заключительный этап испытаний. При подготовке к переходу судостроители выполнили основной объем ревизионных работ.

Переход на север займет 10 дней. В это время экипаж и судостроители проверят мореходные качества судна, проведут испытания главной энергетической установки, многолучевого эхолота, системы катодной защиты. По прибытии в пункт назначения «Эльбрус» в течение трех недель будет тестировать основные судовые системы и оборудование, отрабатывать взаимодействие с авиацией.

«Эльбрус» – головное судно тылового обеспечения проекта 23120. Сейчас на Северной верфи продолжается строительство еще одного судна этого проекта – «Всеволод Бобров».

Среди новшеств, предусмотренных проектом, – система динамического позиционирования, позволяющая удерживать судно в заданной точке при любой погоде, два электрогидравлических крана грузоподъемностью 50 тонн, буксирные лебедки с тяговым усилием 120 и 25 тонн, грузовая палуба площадью более 700 квадратных метров и другие.

Судно многофункционально: может выполнять погрузку, транспортировку и передачу грузов; за счет мощной энергетической установки буксировать корабли, вплоть до авианосца; участвовать в спасательных операциях и оказывать медицинскую помощь терпящим бедствие (оснащено барокамерой для проведения декомпрессии); проводить картографирование рельефа дна и вести поиск затонувших объектов. Корпус судна с ледовым классом ARC4 позволит ему ходить в арктических широтах, преодолевая толщину льда в 0,6 метров.

«В ходе строительства «Эльбруса» было успешно проведено импортозамещение части оборудования. Например, вместо импортного силового кабеля применили отечественный аналог, зарубежная система тонко-распыленной воды заменена на российскую, вместо гидроакустической антенны европейского производства применена сделанная в России», – сообщили «Би-порту» в пресс-службе «Северной верфи».

Конструктивные решения, заложенные в проект 23120, позволяют осуществлять его модернизацию в широких пределах под конкретные требования заказчиков. После успешного завершения испытаний судно войдет в состав ВМФ России.

Фото: Алексей Акентьев

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