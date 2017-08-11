Генпрокуратура проверит коммунальщиков онлайн

11 Августа 2017 года, 16:15

РОССИЯ/ 11 августа/ БИ-ПОРТ – Прокуратура получила возможность следить за состоянием коммунальной отрасли с помощью государственной информационной системы ЖКХ (ГИС ЖКХ). Контрольное ведомство подключили к закрытой части системы, где, в частности, можно изучать отчеты управляющих организаций.

Генпрокуратура уже зарегистрирована в ГИС ЖКХ и получила доступ к отчетности, сообщил «Известиям» заместитель министра связи и массовых коммуникаций Михаил Евраев. Сейчас проходит регистрация управлений по федеральным округам и районных прокуратур.

«Органы прокуратуры смогут контролировать ситуацию по регионам, чтобы своевременно выявлять возможные нарушения прав граждан и организаций. Прокуратуре будут доступны аналитические отчеты из закрытой части ГИС ЖКХ. Всего предполагается около 120 форм аналитической отчетности, из которых более 10 форм уже подготовлены», — рассказал Евраев.

ГИС ЖКХ — единая федеральная централизованная информационная система, которая содержит все данные о деятельности системы ЖКХ России. Зарегистрировавшись в ней, граждане могут осуществлять платежи, следить за информацией по обслуживанию своего дома и городскому благоустройству, обращаться с обращениями в органы власти и управляющие компании и т. п.

По статистике Генпрокуратуры России, за 2016 год в сфере ЖКХ выявлено более 318 тысяч нарушений. Было возбуждено 790 уголовных дел, объявлено более 18 тысяч предостережений и внесено свыше 74 тысяч представлений. К ответственности привлекли 63 тысячи должностных и юридических лиц. Основные нарушения — нецелевое расходование взносов жильцов и средств, полученных из бюджета.