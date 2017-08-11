В Мурманске приступили к ремонту домов, являющихся объектами культурного наследия

11 Августа 2017 года, 18:45

МУРМАНСК/ 11 августа/ БИ-ПОРТ – Сегодня в рамках традиционного объезда глава администрации Мурманска Андрей Сысоев вместе с генеральным директором Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Александром Емельянцевым побывали возле дома №95 по проспекту Ленина и посмотрели, как продвигаются работы.

«На данном объекте будут выполнены работы по капитальному ремонту кровли и реставрации фасада, – рассказал Емельянцев. – На сегодняшний день заключены контракты по ремонту 23 домов, с двумя подрядными организациями, которые имеют лицензию для работы с такими объектами».

Ремонт объектов культурного наследия – яркий пример успешного сотрудничества администрации Мурманска, Фонда капитального ремонта и Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области.

«В Мурманске запланировано выполнение капитального ремонта в 136 многоквартирных домах, из них 28 зданий имеют статус «объекты культурного наследия», – рассказал Сысоев. – Капитальный ремонт затронет не только «сталинки» на проспекте Ленина, но и дома на улицах Пушкинской, Челюскинцев, Володарского, Софьи Перовской».

АГМ