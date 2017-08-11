Прошло 17 лет со дня гибели подлодки «Курск»

12 Августа 2017 года, 11:22

МУРМАНСК/12 августа/БИ-ПОРТ - Сегодня исполнилось 17 лет со дня гибели подводной лодки «Курск». В Мурманске в 12:00 у памятника морякам-подводникам, погибшим в мирное время, состоится Митинг памяти, посвященный этой скорбной дате.

В митинге примет участие губернатор Мурманской области Марина Ковтун, представители командования Северного флота, общественные организации, жители Мурманска и гости города.

Памятные мероприятия 12 августа проходят на всех флотах России.

Напомним, 10 августа 2000 года «Курск» вышел в море для выполнения учебно-боевого задания недалеко от Кольского залива. А 12 августа произошла трагедия, унесшая жизни 118 моряков. Ежегодно в этот день в России проводят памятные мероприятия.