Е. Никора: Экономическое развитие любого муниципального образования невозможно без формирования условий для развития малого и среднего предпринимательства

12 Августа 2017 года, 09:25

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/12 августа/БИ-ПОРТ - Заместитель губернатора Евгений Никора провел заседание рабочей группы по разработке и реализации комплексной программы социально-экономического развития Ковдорского района.

Заместитель губернатора Евгений Никора провел очередное заседание рабочей группы по разработке и реализации комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования Ковдорский район.

Участники встречи рассмотрели вопросы экономического развития Ковдорского района в рамках реализации мастер-плана развития Ковдора, разработанного по заказу градообразующего предприятия АО «МХК «ЕвроХим». Также в рамках заседания заслушаны предложения всех заинтересованных сторон: представителей администрации муниципального образования, исполнительных органов государственной власти Мурманской области, градообразующего предприятия.

«В настоящее время экономическое развитие любого муниципального образования невозможно без формирования условий для развития малого и среднего предпринимательства, которое способствует созданию новых рабочих мест», – подчеркнул Евгений Никора.

Мастер-планом развития Ковдора предусмотрены мероприятия, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса. В их числе организация пунктов консультативной помощи в сфере предпринимательства, предоставление предпринимателям муниципальных площадей для коммерческого использования на льготных основаниях, поддержка предпринимателей, ориентированных на организацию предприятий общественного питания семейного формата, организация новых предприятий сельскохозяйственных производств (тепличное хозяйство, ботанический сад/оранжерея, звероферма, молочный комплекс), строительство новой городской бани, развитие горнолыжного комплекса «Варс». Все это, в конечном итоге, позволит увеличить число горожан, готовых заниматься бизнесом.

По оценке разработчиков мастер-плана, его реализация позволит создать в городе дополнительно порядка 120 рабочих мест.

По итогам заседания был определен перечень первоочередных мероприятий на среднесрочную перспективу, направленных на экономическое развитие муниципального образования Ковдорский район, которые в дальнейшем войдут в комплексную программу.