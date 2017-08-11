Е. Никора: Экономическое развитие любого муниципального образования невозможно без формирования условий для развития малого и среднего предпринимательства

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
Московский Комсомолец в Мурманске
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Начинающим предпринимателям выделят гранты Начинающим предпринимателям выделят гранты
День ВМФ в Петербурге отметили грандиозным парадом День ВМФ в Петербурге отметили грандиозным парадом
«МАКС-2017»: в небе лайнеры «МАКС-2017»: в небе лайнеры
Мурманский педагогический колледж приглашает абитуриентов Мурманский педагогический колледж приглашает абитуриентов
Выпускники 11-х классов, МИК ждет вас! Выпускники 11-х классов, МИК ждет вас!
 
 

Видеоновости16+

В Музее истории Кандалакши открывается выставка «Северная графика»
 
 
 
 

Курсы валют 12.08.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
78,0689
0,3759
1 USD
Доллар США
60,1873
0,2575
1 EUR
Евро
70,7502
0,4825
10 NOK
Норвежских крон
75,3622
0,1217
10 SEK
Шведских крон
73,8549
0,5633
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

17°
2.9 м/с
давление 751.6 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Михаил Гуцериев
Михаил Гуцериев:

Предприниматель в интервью рассказал о формировании группы «Сафмар», объединяющей разнообразные активы семьи Гуцериевых, о состоянии бизнеса в каждой отрасли и о том, что станет развивать в первую очередь

Никита Падерин
Никита Падерин:

На сегодняшний день товарная аквакультура - одна из наиболее динамично растущих отраслей в мире. Около 50% мирового вылова приходится на искусственно выращенную рыбу и эта доля будет только расти. Об особенностях выращивания садковой рыбы за полярным кругом и создании новых рабочих мест в интервью с Никитой Падериным, директором по рыбоводству компании «Русская аквакультура»

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Виктория Чачина
Виктория Чачина:

Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

 
 
 
 

Выбор редакции

На полигоне ТБО в Междуречье начали монтаж нового оборудования
11 Августа 2017, 14:43
На полигоне ТБО в Междуречье начали монтаж нового оборудования
Верховный Суд одобрил действия Комитета по тарифному регулированию Мурманской области
11 Августа 2017, 13:26
Верховный Суд одобрил действия Комитета по тарифному регулированию Мурманской области
Работы на противолодочном корабле «Адмирал Чабаненко» затянутся на несколько лет
11 Августа 2017, 12:20
Работы на противолодочном корабле «Адмирал Чабаненко» затянутся на несколько лет
В Мурманске почтут память погибших на подводном крейсере «Курск»
11 Августа 2017, 11:46
В Мурманске почтут память погибших на подводном крейсере «Курск»
 
 
 
 

Самое читаемое

В России внедрят «умные» счетчики
11 Августа 2017, 14:00
Переноска с кошкой стала причиной вызова спецслужб
11 Августа 2017, 13:03
Нефтяное пятно обнаружено на реке Туломе
11 Августа 2017, 21:04
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд поддержал Мурманское УФАС о наложении штрафа на АО «АтомЭнергоСбыт»
11 Августа 2017, 15:14
Краеведческий музей приглашает на День семейного отдыха
11 Августа 2017, 17:54
В Мурманске сотрудники патрульно-постовой службы приютили котенка, которого хозяйка подбросила в библиотеку
11 Августа 2017, 14:55
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Е. Никора: Экономическое развитие любого муниципального образования невозможно без формирования условий для развития малого и среднего предпринимательства
 
 
 
 
12 Августа 2017 года, 09:25

Е. Никора: Экономическое развитие любого муниципального образования невозможно без формирования условий для развития малого и среднего предпринимательства


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/12 августа/БИ-ПОРТ - Заместитель губернатора Евгений Никора провел заседание рабочей группы по разработке и реализации комплексной программы социально-экономического развития Ковдорского района.

Заместитель губернатора Евгений Никора провел очередное заседание рабочей группы по разработке и реализации комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования Ковдорский район.

Участники встречи рассмотрели вопросы экономического развития Ковдорского района в рамках реализации мастер-плана развития Ковдора, разработанного по заказу градообразующего предприятия АО «МХК «ЕвроХим». Также в рамках заседания заслушаны предложения всех заинтересованных сторон: представителей администрации муниципального образования, исполнительных органов государственной власти Мурманской области, градообразующего предприятия.

«В настоящее время экономическое развитие любого муниципального образования невозможно без формирования условий для развития малого и среднего предпринимательства, которое способствует созданию новых рабочих мест», – подчеркнул Евгений Никора.

Мастер-планом развития Ковдора предусмотрены мероприятия, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса. В их числе организация пунктов консультативной помощи в сфере предпринимательства, предоставление предпринимателям муниципальных площадей для коммерческого использования на льготных основаниях, поддержка предпринимателей, ориентированных на организацию предприятий общественного питания семейного формата, организация новых предприятий сельскохозяйственных производств (тепличное хозяйство, ботанический сад/оранжерея, звероферма, молочный комплекс), строительство новой городской бани, развитие горнолыжного комплекса «Варс». Все это, в конечном итоге, позволит увеличить число горожан, готовых заниматься бизнесом.

По оценке разработчиков мастер-плана, его реализация позволит создать в городе дополнительно порядка 120 рабочих мест.

По итогам заседания был определен перечень первоочередных мероприятий на среднесрочную перспективу, направленных на экономическое развитие муниципального образования Ковдорский район, которые в дальнейшем войдут в комплексную программу.

 

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Правительство может заказать дополнительные ледоколы
2.
В Заполярье оборот малых и средних предприятий увеличился более чем на 40%
3.
Союз «Северные промышленники и предприниматели» получил грант «Норникеля»
4.
Почти 50 млн рублей будет выделено на поддержку малого и среднего бизнеса в Мурманской области
5.
Работа предпринимателей без лицензии может перестать быть уголовным преступлением
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта