В Заполярье до + 24°

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/12 августа/БИ-ПОРТ – В Заполярье сегодня ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь, ночью и утром туман. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +8+13°, днем +19+24°.
Как сообщают синоптики, 12 августа погоду нашего региона будет определять восточная периферия циклона с центром в Норвежском море: по Мурманской области местами пройдет дождь, днем воздух прогреется до +19+24°. 13 августа очередной циклон сместится с Балтийского моря на Кольский полуостров. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, дождь различной интенсивности, местами возможны грозы, преобладающая температура воздуха днем +16+21°.