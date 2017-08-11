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Михаил Гуцериев:

Предприниматель в интервью рассказал о формировании группы «Сафмар», объединяющей разнообразные активы семьи Гуцериевых, о состоянии бизнеса в каждой отрасли и о том, что станет развивать в первую очередь

Никита Падерин
Никита Падерин:

На сегодняшний день товарная аквакультура - одна из наиболее динамично растущих отраслей в мире. Около 50% мирового вылова приходится на искусственно выращенную рыбу и эта доля будет только расти. Об особенностях выращивания садковой рыбы за полярным кругом и создании новых рабочих мест в интервью с Никитой Падериным, директором по рыбоводству компании «Русская аквакультура»

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

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Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Виктория Чачина
Виктория Чачина:

Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Скончался самый старый мужчина в мире
 
 
 
 
12 Августа 2017 года, 10:30

Скончался самый старый мужчина в мире


МИР/12 августа - Самый старый мужчина на Земле израильтянин Исраэль Криштал умер в возрасте 113 лет, сообщает Haaretz. Криштал родился в 1903 году в Польше.

В мае 2017 года в индонезийской провинции Центральная Ява на 146-м году жизни умер старейший в мире мужчина Мба Гхото. По словам Гхото, он родился в декабре 1870 года. Ему было 43 года в начале Первой мировой войны и 70 лет во время Второй мировой войны.

Мбах Гхото не был признан самым старым человеком в мире, поскольку Индонезия начала регистрировать новорожденных только в 1900 году.

 

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