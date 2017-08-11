Скончался самый старый мужчина в мире

12 Августа 2017 года, 10:30

МИР/12 августа - Самый старый мужчина на Земле израильтянин Исраэль Криштал умер в возрасте 113 лет, сообщает Haaretz. Криштал родился в 1903 году в Польше.

В мае 2017 года в индонезийской провинции Центральная Ява на 146-м году жизни умер старейший в мире мужчина Мба Гхото. По словам Гхото, он родился в декабре 1870 года. Ему было 43 года в начале Первой мировой войны и 70 лет во время Второй мировой войны.

Мбах Гхото не был признан самым старым человеком в мире, поскольку Индонезия начала регистрировать новорожденных только в 1900 году.