На СФ состоялось учение по оказанию помощи надводному кораблю, терпящему бедствие в море

12 Августа 2017 года, 13:33

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/12 августа/БИ-ПОРТ - На Северном флоте состоялся заключительный этап специального учения по видам обеспечения сил ВМФ – поиск и оказание помощи аварийному кораблю, терпящему бедствие.

Тактико-специальное учение поисково-спасательных сил началось утром в одном из заливов Баренцева моря близ побережья Кольского полуострова. В нём задествованы корабли и катера аварийно-спасательного отряда, самолёт Ил-38 авиабазы 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота и расчёты беспилотных летательных аппаратов соединений армейского корпуса флота. Закрытие района проведения учения обеспечил малый противолодочный корабль «Снежногорск» Кольской флотилии разнородных сил. В общей сложности в учении приняли участие более 10 единиц военной и специальной техники.

По сценарию учения на надводном корабле, роль которого исполняет спасательное судно «Михаил Рудницкий» возник объемный пожар, приведший к потере хода. Экипаж подал сигнал бедствия, и дежурные силы поисково-спасательного обеспечения Северного флота были направлены для оказания помощи аварийному кораблю.

В ходе учения разыгрывались эпизоды развёртывания поисково-спасательных сил, был отработан поиск условно аварийного корабля. Разведку осуществил противолодочный самолёт Ил-38 со специальными авиационными спасательными контейнерами КАС-150 на борту. Экипаж самолёта уточнил координаты аварийного судна сбросил контейнеры для спасения членов экипажа, находившихся в воде и сообщил данные о состоянии аварийного объекта в штаб руководства спасательной операцией, который находился на борту буксира СБ-523.

По прибытии спасательных сил в район аварии началась операция по спасению личного состава. Прошли эвакуация с борта аварийного корабля и подъем из воды моряков, которых изображали массо-габаритные манекены, одетые в спасательные костюмы. После спасения членов экипажа, им была оказана медициская помощь при различных вариантах поражения в том числе при отравлении продуктами горения. На борту спасаетельного буксира был развёрнут пункт оказания медицинской помощи с возможностью проведения оксигенобаротерапии в походных условиях.

Заключительными этапами учения стали тушение пожара на условно аварийном корабле с помощью пожарных катеров, высадка аварийных спасательных групп на борт для полной ликвидации очагов возгорания и проведения пожарной разведки внутренних помещений. После окончания противопожарных действий состоялась фактическая буксировка аварийного корабля.

Мониторинг обстановки с воздуха обеспечивала беспилотная авиации. Информация с беспилотного летательного аппарата в режиме реального времени отображалась на мониторах в штабе руководства спасательной операцией.

В общей сложности тактико-специальное учение сил ПСО заняло около 7 часов. После его завершения корабли, суда обеспечения и катера начали переход в постоянные пункты базирования.