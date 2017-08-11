Ростуризм: турист имеет право на расторжение договора с туроператором

12 Августа 2017 года, 16:42

РОССИЯ/12 августа - Ростуризм опубликовал разъяснения по порядку расторжения договоров с туроператором и возврата денег при отказе от поездки в Турцию.

В связи с возникновением угрозы безопасности здоровья турист имеет право на расторжение договора с туроператором.

«Для расторжения (изменения) договора туристу (иному заказчику туристского продукта) необходимо обратиться с соответствующим заявлением к туроператору (либо к турагенту, если тур реализован турагентом), сформировавшему туристский продукт», — говорится в сообщении.

В случае расторжения договора туристу возвращается денежная сумма, «равная общей цене туристского продукта», а после начала путешествия — ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг.

В случае отказа туроператора удовлетворить запрос турист может обратиться в суд. Ранее стало известно, что в связи с распространением вируса Коксаки в Турции операторы предложат российским туристам замену поездок в эту страну.