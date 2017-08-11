Владимир Путин поздравил спортсменов с Днем физкультурника

12 Августа 2017 года, 18:48

РОССИЯ/12 августа/БИ-ПОРТ - Президент России Владимир Путин поздравил спортсменов, работников сферы физической культуры и спорта с Днем физкультурника.

«Поздравляю вас с праздником, объединяющим все поколения граждан России, — Днем физкультурника. Развитие спорта высших достижений и массового физкультурного движения по праву считаются одними из важнейших приоритетов государственной политики. Триумфы наших атлетов на крупнейших мировых соревнованиях дарят нам радость побед, служат прочной основой патриотического воспитания молодежи, приобщают ее к ценностям здорового образа жизни, полезного и активного досуга.

В последние годы прикладываются серьезные усилия для создания и совершенствования в России современной, доступной спортивной инфраструктуры: возводятся новые стадионы и ледовые дворцы, строятся оздоровительные и тренировочные комплексы, повышается уровень подготовки профильных специалистов. Такая востребованная работа обязательно будет продолжена и, уверен, принесет реальную отдачу. Еще раз — с праздником. Желаю успехов, бодрости духа и отличного настроения», — приводит текст поздравления официальный сайт Кремля.