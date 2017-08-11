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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Михаил Гуцериев
Михаил Гуцериев:

Предприниматель в интервью рассказал о формировании группы «Сафмар», объединяющей разнообразные активы семьи Гуцериевых, о состоянии бизнеса в каждой отрасли и о том, что станет развивать в первую очередь

Никита Падерин
Никита Падерин:

На сегодняшний день товарная аквакультура - одна из наиболее динамично растущих отраслей в мире. Около 50% мирового вылова приходится на искусственно выращенную рыбу и эта доля будет только расти. Об особенностях выращивания садковой рыбы за полярным кругом и создании новых рабочих мест в интервью с Никитой Падериным, директором по рыбоводству компании «Русская аквакультура»

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Виктория Чачина
Виктория Чачина:

Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » В Заполярье до +20°
 
 
 
 
13 Августа 2017 года, 09:11

В Заполярье до +20°


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/13 августа/БИ-ПОРТ – Сегодня в Заполярье переменная облачность. Местами дожди, грозы. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +15+20°.

Как сообщают синоптики, 13 августа очередной циклон сместится с Балтийского моря на Кольский полуостров. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, дождь различной интенсивности, местами возможны грозы, преобладающая температура воздуха днем +16+21°. 14 августа ожидается понижение температура воздуха.

Сейчас в Мурманске +14; Ветер: св 2-3 м/с; Давление: 743 мм.рт.ст.; Уровень радиации: 11 мкр/ч

 

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1.
В Заполярье до + 18, небольшой дождь
2.
В Заполярья +25°, местами дождь
3.
В Заполярье до + 25
4.
Сегодня в Заполярье ожидается до +15º
5.
В Заполярье ожидается до +16 º
 
 
 
 
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