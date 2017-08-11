В Заполярье до +20°

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/13 августа/БИ-ПОРТ – Сегодня в Заполярье переменная облачность. Местами дожди, грозы. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +15+20°.
Как сообщают синоптики, 13 августа очередной циклон сместится с Балтийского моря на Кольский полуостров. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, дождь различной интенсивности, местами возможны грозы, преобладающая температура воздуха днем +16+21°. 14 августа ожидается понижение температура воздуха.
Сейчас в Мурманске +14; Ветер: св 2-3 м/с; Давление: 743 мм.рт.ст.; Уровень радиации: 11 мкр/ч