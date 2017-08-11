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13 Августа 2017 года, 13:20

В Заполярье почтили память экипажа АПРК «Курск»


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/13 августа/БИ-ПОРТ – Накануне воины-североморцы почтили память товарищей, погибших семнадцать лет назад на борту подводного ракетного крейсера «Курск».

На кораблях и подводных лодках, а также в береговых частях Северного флота состоялись торжественно-траурные мероприятия. В 11 часов 28 минут были приспущены флаги и объявлена минута молчания.

Траурные митинги традиционно прошли у мемориалов в гарнизонах Северного флота Мурманске, Североморске и Полярном, в пунктах базирования атомных подводных лодок: Видяево, Гаджиево, Заозерске и Северодвинске .

В часовнях и храмах состоялись поминальные службы в память о погибших подводниках.

Памятные мероприятия с участием командования Северного флота, подводных сил флота и руководства Мурманской области прошли на мемориальном комплексе погибшим в океане морякам, установленном в посёлке Видяево, и возле фрагмента ограждения рубки АПРК «Курск» у храма Спаса-на-Водах в Мурманске. К подножию памятников возложили венки и цветы. Также по морской традиции цветы и венки были спущены на воду с причала, от которого экипаж «Курска» ушел в свой последний поход.

В Мурманске возле памятника морякам-подводникам, погибшим в мирное время, состоялся митинг, в котором приняла участие губернатор Марина Ковтун.

Открывая митинг, глава региона вспоминала о тех чувствах, которые тогда, 17 лет назад, как один человек, переживала вся наша страна. Незатихающая боль каждый год 12 августа стучится в сердце, ворошит память, заставляет вновь пережить страх и надежду, веру и отчаяние. «В этом страшном общем горе нет и не может быть никакого утешения. И лишь одно помогает нам справиться с бедой. Во все времена наградой за подвиг было и остаётся бессмертие. На том стоит воинская доблесть. Экипаж «Курска» навсегда остался на боевом дежурстве, охраняя покой родных берегов. Мы свято верим: герои-подводники живы, пока жива наша память о них», - подчеркнула Марина Ковтун.

10 августа в точке гибели подводного крейсера «Курск» в Баренцевом море экипаж возвращавшегося в Североморск тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» почтил память погибших подводников минутой молчания и возложением венка на воду. Отдавая дань традиции, на корабле был приспущен Андреевский флаг.

Напомним,  атомный подводный ракетный крейсер «Курск» под командованием капитана 1 ранга Геннадия Лячина затонул в Баренцевом море, в 175 км от Североморска, на глубине 108 метров в результате катастроф. Все 118 членов экипажа и прикомандированные специалисты, находившиеся на борту, погибли.

 

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