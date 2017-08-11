Помогла природа? Субботним вечером в п. Шонгуй обвалился многострадальный мост

13 Августа 2017 года, 13:06

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/13 августа/БИ-ПОРТ - В Шонгуе обвалился мост, об этом очевидцы сообщают в соцсетях. Мост ветхий и давно нуждался в замене. Об этом неоднократно говорили жители, пытаясь привлечь внимание властей к проблеме. В 2014 году мост был признан не подлежащим реконструкции, но тогда работы по его демонтажу и замене проведены не были.

На днях в администрации Кольского района вновь обсудили проблему аварийного моста. Главе администрации рекомендовали обратиться в региональное правительство и администрацию Кольского района за финансовой помощью на демонтаж старого моста и проектирование нового.

Отметим, мост соединяет жилую часть Шонгуя с дачными участками, железнодорожной станцией и воинской частью, где работает большая часть местных жителей.