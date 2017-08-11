Завтра поклонники простятся с артистом Виктором Смирновым

13 Августа 2017 года, 14:10

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/13 августа/БИ-ПОРТ - В ночь на 12 августа, на 73-м году жизни скончался народный артист России Виктор Фёдорович Смирнов, об этом сообщается на официальной сайте Александровского театра.

«Титанические характеры, сложные человеческие судьбы, широкий диапазон страстей и фантасмагория образов – все это было подвластно такому неординарному и мощному артисту. На Александринской сцене он создал без малого 50 неповторимых ролей», - говорится в сообщении.

Как стало известно, Виктор Фёдорович боролся с серьезной болезнью.

Виктор Фёдорович Смирнов будет похоронен 14 августа на Серафимовском кладбище. Прощание в Александринском театре начнется в 11 часов. Отпевание в Храме преподобного Серафима Саровского на Серафимовском кладбище в 13 часов, церемония захоронения в 14 часов.

Виктор Смирнов известен не только своей театральной деятельностью, но и ролями в сериалах «Ликвидация», «Улицы разбитых фонарей», «Мастер и Маргарита».