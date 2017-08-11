Завтра поклонники простятся с артистом Виктором Смирновым

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Начинающим предпринимателям выделят гранты Начинающим предпринимателям выделят гранты
День ВМФ в Петербурге отметили грандиозным парадом День ВМФ в Петербурге отметили грандиозным парадом
«МАКС-2017»: в небе лайнеры «МАКС-2017»: в небе лайнеры
Мурманский педагогический колледж приглашает абитуриентов Мурманский педагогический колледж приглашает абитуриентов
Выпускники 11-х классов, МИК ждет вас! Выпускники 11-х классов, МИК ждет вас!
 
 

Видеоновости16+

Воспоминания, обсуждения и планы на будущее. В Мурманске состоялась конференция строителей
 
 
 
 

Курсы валют 12.08.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
78,0689
0,3759
1 USD
Доллар США
60,1873
0,2575
1 EUR
Евро
70,7502
0,4825
10 NOK
Норвежских крон
75,3622
0,1217
10 SEK
Шведских крон
73,8549
0,5633
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Михаил Гуцериев
Михаил Гуцериев:

Предприниматель в интервью рассказал о формировании группы «Сафмар», объединяющей разнообразные активы семьи Гуцериевых, о состоянии бизнеса в каждой отрасли и о том, что станет развивать в первую очередь

Никита Падерин
Никита Падерин:

На сегодняшний день товарная аквакультура - одна из наиболее динамично растущих отраслей в мире. Около 50% мирового вылова приходится на искусственно выращенную рыбу и эта доля будет только расти. Об особенностях выращивания садковой рыбы за полярным кругом и создании новых рабочих мест в интервью с Никитой Падериным, директором по рыбоводству компании «Русская аквакультура»

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Виктория Чачина
Виктория Чачина:

Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

 
 
 
 

Выбор редакции

На полигоне ТБО в Междуречье начали монтаж нового оборудования
11 Августа 2017, 14:43
На полигоне ТБО в Междуречье начали монтаж нового оборудования
Верховный Суд одобрил действия Комитета по тарифному регулированию Мурманской области
11 Августа 2017, 13:26
Верховный Суд одобрил действия Комитета по тарифному регулированию Мурманской области
Работы на противолодочном корабле «Адмирал Чабаненко» затянутся на несколько лет
11 Августа 2017, 12:20
Работы на противолодочном корабле «Адмирал Чабаненко» затянутся на несколько лет
В Мурманске почтут память погибших на подводном крейсере «Курск»
11 Августа 2017, 11:46
В Мурманске почтут память погибших на подводном крейсере «Курск»
 
 
 
 

Самое читаемое

Мошенники сообщают о блокировке банковских карт
12 Августа 2017, 15:39
Ростуризм: турист имеет право на расторжение договора с туроператором
12 Августа 2017, 16:42
В Ковдоре горел автомобиль
12 Августа 2017, 17:46
Владимир Путин поздравил спортсменов с Днем физкультурника
12 Августа 2017, 18:48
В Заполярье почтили память экипажа АПРК «Курск»
13 Августа 2017, 13:20
В Мурманске завершились белые ночи
13 Августа 2017, 12:18
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Завтра поклонники простятся с артистом Виктором Смирновым
 
 
 
 
13 Августа 2017 года, 14:10

Завтра поклонники простятся с артистом Виктором Смирновым


САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/13 августа/БИ-ПОРТ - В ночь на 12 августа, на 73-м году жизни скончался народный артист России Виктор Фёдорович Смирнов, об этом сообщается на официальной сайте Александровского театра.

«Титанические характеры, сложные человеческие судьбы, широкий диапазон страстей и фантасмагория образов – все это было подвластно такому неординарному и мощному артисту. На Александринской сцене он создал без малого 50 неповторимых ролей», - говорится в сообщении.

Как стало известно, Виктор Фёдорович боролся с серьезной болезнью.

Виктор Фёдорович Смирнов будет похоронен 14 августа на Серафимовском кладбище.  Прощание в Александринском театре начнется в 11 часов. Отпевание в Храме преподобного Серафима Саровского на Серафимовском кладбище в 13 часов, церемония захоронения в 14 часов.

Виктор Смирнов известен не только своей театральной деятельностью, но и ролями в сериалах «Ликвидация», «Улицы разбитых фонарей», «Мастер и Маргарита».

 

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Скончался самый старый мужчина в мире
2.
Владимир Путин направил соболезнования семье художника Ильи Глазунова
3.
Скончался академик РАН Анатолий Гранов
4.
Скончался автор строк «Под небом голубым…» Анри Волохонский
5.
Скончался гитарист Чак Берри
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта