Прощание с доктором Игорем Тюленевым состоится 14 августа

МУРМАНСК/13 августа/БИ-ПОРТ – Прощание в связи с трагической гибелью заведующего поликлиническим отделением мурманской онкологии состоится 14 августа в 9:30 в конференц-зале лечебного учреждения.
Как отзываются о погибшем коллеги, Игорь Владимирович был врачом в самом высоком смысле этого слова, работал в онкологическом диспансере без малого четверть века. В 1995 году начал работу в радиологическом отделении в должности врача-радиолога. Игорь Тюленев на протяжении своей профессиональной жизни отдавал всего себя делу служения людям, пользовался в коллективе заслуженным почетом и уважением. Благодаря его профессиональной деятельности квалифицированную онкологическую помощь получили сотни северян, на его счету — множество спасённых жизней.
Напомним, Игорь Тюленев заведующий поликлиническим отделением мурманского онкологического диспансера был убит 9 августа на своем рабочем месте.