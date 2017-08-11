Дмитрий Медведев поздравил строителей

13 Августа 2017 года, 16:18

МОСКВА/13 августа/БИ-ПОРТ - Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов строительной отрасли с Днем строителя. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте правительства.

Медведев отметил, что руками работников строительной сферы создаются целые города и поселки, объекты инфраструктуры и промышленные предприятия. По его словам, благодаря им в новых жилых кварталах появляются детские сады и школы, поликлиники и спортивные площадки, дороги и инженерные сети.

«Именно поэтому строительный комплекс играет особую роль в развитии страны», — отметил он.

Премьер также пожелал здоровья и благополучия строителям, их родным и близким.