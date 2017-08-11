Пьяный водитель решил повторить «подвиг»

13 Августа 2017 года, 17:23

МУРМАНСК/13 августа/БИ-ПОРТ – В районе дома 49 по проспекту Героев-Североморцев был остановлен автомобиль «Грейт вол». За рулем находился 23-летний житель областного центра, работающий экспедитором в одной из транспортных компаний. У мужчины были явные признаки алкогольного опьянения. Освидетельствование подтвердило предположения сотрудников ДПС.

При проверке по базе данных ГИБДД полицейские установили, что в 2016 году мужчина был привлечен к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения по ст. 264.1 УК РФ. Его лишили прав, а также назначили условное наказание. Однако приговор суда не стал для нарушителя основанием прекратить садиться в таком виде за руль.

По факту в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Госавтоинспекция Мурманской области предупреждает автолюбителей об уголовной ответственности за повторное управление транспортными средствами в состоянии опьянения.