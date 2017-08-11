В России появятся дипломированные военные летчицы

13 Августа 2017 года, 18:27

РОССИЯ/13 августа/БИ-ПОРТ - Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что девушки впервые в российской истории смогут обучаться на военных летчиц, сообщает Минобороны. Дамы станут курсантами Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12137535@egNews" target="_self">А.К. Серова.

«Есть огромное количество девушек, которые хотели бы стать военными летчицами, мы получали сотни писем, поэтому приняли решение — в этом году мы будем набирать первую группу девушек в Краснодарское военное авиационное училище», — сказал глава ведомства.

По его словам, первый набор составит не более 15 человек, с 1 октября они приступят к обучению.