Найдено тело второго упавшего с Кольского моста подростка

13 Августа 2017 года, 15:33

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 13 августа/ БИ-ПОРТ – В районе Полярного найдено тело упавшего с Кольского моста подростка. Тело мальчика пролежало в воде больше двух месяцев.

Напомним, 8 июля в Мурманске с моста через Кольский залив упали двое школьников. Девятиклассники гуляли после экзамена и решили посоревноваться в паркуре и зацепинге. Оба упали в воду. Тело одного из подростков обнаружили на следующий день после происшествия. Второго мальчика долго искали всем миром.