В Мурманской области дождливо и прохладно

14 Августа 2017 года, 08:29

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 14 августа/ БИ-ПОРТ – Атмосферные фронты, проходившие над территории региона, вызвали обильные дожди и в конечном счёт привели к похолоданию. В ближайшие сутки ожидается облачная погода, временами – кратковременные дожди. Ветер западный – юго-западный 3-7, в порывах – до 11 м/с.

Сегодня в Мурманске ожидается облачная с прояснениями погода, в первой половине дня велика вероятность дождя. Ветер переменных направлений - от юго-западного до северо-западного, в порывах до 11 м/с. Воздух прогреется до +16°. Атмосферное давление будет незначительно повышаться.

В ближайшие трое суток погода значительно не улучшится.