«Россия» завершила ребрендинг

14 Августа 2017 года, 08:55

РОССИЯ/ 14 августа/ БИ-ПОРТ – Авиакомпания «Россия» – второй по величине авиаперевозчик в стране – объявила о завершении программы ребрендинга флота. Процесс, старт которому был положен в апреле 2016 года, включал несколько этапов с учётом операционного плана, техобслуживания парка воздушных судов и ряда других факторов. Для перекраски самолётом были задействованы базы в России, Великобритании, Голландии, Ирландии, Италии, Словакии, Сингапура и Чехии.

Ещё одной традицией стало наименование самолётов в честь российских городов, имеющих важное историческое, культурное и экономическое значение для страны. Первым был назван лайнер в честь Петербурга, где находится базовый для «России» аэропорт Пулково. За время ребрендинга весь самолётный парк авиакомпании стал именным. «Свой» самолёт имеет и город-герой Мурманск – Airbus А319 с бортовым номером VP-BWG был представлен в Заполярной столице 22 декабря 2016 года. Кроме того, по случаю «Года экологии», в парке авиакомпании появились лайнеры в необычной раскраске – Уссурийск или «Леолет» и Южно-Сахалинск или «Тигролет».

На данный момент в парке авиакомпании остался только один самолёт в прежней ливрее, который эксплуатируется «Россией» с 1999 года. В скором будущем Airbus A320 c бортовым номером VQ-BDR вернётся лизингодателю.

По словам официального представителя авиакомпании «Россия» Сергея Старикова, в планах перевозчика перекрасить один из самолётов в особую, ретро-ливрею, в которой летали самолёты Ленинградского объединённого авиаотряда.