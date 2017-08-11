Болельщики Зенита почтили память АПЛ «Курск»

14 Августа 2017 года, 10:15

ПЕТЕРБУРГ/ 13 августа/ БИ-ПОРТ – Поклонники петербургского «Зенита» почтили память погибших подводников атомной подводной лодки «Курск».

Вчера в начале матча против «Ахмата», на фанатском секторе «Зенита» был развернут огромный баннер в виде письма командира Дмитрия Колесникова, которое он оставил перед смертью в августе 2000 года. Так же болельщиками была исполнена композиция группы «Любэ» «Там, за туманами».

Матч закончился разгромной победой хозяев поля. «Зенит» единолично возглавил турнирную таблицу Российской футбольной Премьер-лиги.

Напомним, 12 августа исполнилось 17 лет со дня гибели подводной лодки «Курск». Все 118 членов экипажа погибли.