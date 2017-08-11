Ледокол «50 лет Победы» повторит легендарный маршрут «Арктики» к Северному полюсу

14 Августа 2017 года, 10:30

РОССИЯ/ 14 августа/ БИ-ПОРТ – На борту атомного ледокола «50 лет Победы» Росатомфлота состоится конференция, посвященная 40-летию достижения атомным ледоколом «Арктика» Северного полюса.

Конференция пройдет с 13 по 23 августа. В ней примут участие представители Государственной Думы, Совета Федерации, Госкорпорации «Росатом», партнеры Росатомфлота, участники легендарного рейса ледокола «Арктика» и представители средств массовой информации.

Вместе с ними на Северный полюс отправятся победительница зрительского голосования Всероссийского конкурса детского рисунка «Полюс «Арктики» Мария Смирнова из Кирова, а также будущий курсант филиала Нахимовского военно-морского училища города Мурманска Алексей Евтюков, набравший наивысший балл при поступлении в учебное заведение.

Участники конференции обсудят широкий круг тем, связанных с развитием атомного ледокольного флота, освоением углеводородных проектов в высоких широтах.

13 августа атомный ледокол «50 лет Победы» выйдет из Мурманска и возьмет курс на Северный полюс, чтобы точно к 40-летию знакового похода участники конференции достигли координат 90°00′00″ северной широты. 23 августа ледокол доставит участников конференции в Мурманск.

«17 августа 1977 года моряки атомного ледокольного флота осуществили мечту многих людей из разных стран мира – впервые судно в надводном плавании достигло географической точки Северного полюса, – говорит генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Вячеслав Рукша. – С этого момента арктическое судоходство обрело новые горизонты возможностей».