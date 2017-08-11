«Оренбуржье» и «Северсталь» отменили часть рейсов из Мурманска

14 Августа 2017 года, 10:45

МУРМАНСК/ 14 августа/ БИ-ПОРТ – Авиакомпании «Оренбуржье» и «Северсталь» отменили по три рейса из Мурманска. Об этом говорится в сообщении Мурманского аэропорта.

ГУП «Аэропорт Оренбург» (авиакомпания «Оренбуржье») отменяет рейсы Архангельск – Мурманск – Архангельск 14, 17, и 21 августа. Авиакомпания «Северсталь» отменила три октябрьских рейса Череповец – Мурманск – Череповец (8, 15 и 22 октября).

Дополнительную информацию можно уточнить в представительствах авиакомпаний или в справочном аэропорта Мурманска по телефонам: 8 (8152) 281-331, 281-431.

Фото - Никита Москвичёв.