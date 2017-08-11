Чиновникам разрешат получать подарки дороже трех тысяч рублей

14 Августа 2017 года, 10:58

РОССИЯ/ 14 августа/ БИ-ПОРТ – Министерство промышленности и торговли предложило разрешить чиновникам получать подарки дороже трех тысяч рублей при условии, что это изделия народных художественных промыслов (НХП), пишут «Известия».

Представители отрасли утверждают, что существующие ограничения не позволяют дарить госслужащим высокохудожественные изделия и их приходится заменять дешевыми импортными аналогами. Также Минпромторг считает нужным сделать открытым перечень изделий НХП, которые ведомства смогут закупать без конкурса.

Минпромторг разработал проект «дорожной карты» по сохранению, возрождению и развитию НПХ. В документе предложено увеличить предельную стоимость подарков, которые можно дарить госслужащим и в рамках протокольных мероприятий, если этот подарок относится к художественным промыслам. Для этого нужно внести изменения в Гражданский кодекс.

В Минпромторге считают, что ограничение подарков госслужащим стоимостью три тысячи рублей «сильно повредило» отрасли НХП.

«Многие производители — особенно холодного оружия, изделий из серебра — просят, чтобы эту норму для продукции народных художественных промыслов отменили или изменили сумму ограничения. Минпромторг будет просить правительство изменить для них это условие», — пояснила пресс-секретарь министра промышленности и торговли Залина Корнилова.

Также, согласно проекту, должен быть проработан механизм госзакупок изделий НХП без аукциона в рамках механизма «единого поставщика».