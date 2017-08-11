Российским гаишникам хотят запретить курить и грубо выражаться

14 Августа 2017 года, 12:00

РОССИЯ/ 14 августа/ БИ-ПОРТ – Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России выступило с инициативой о запрете инспектором ГИБДД курить и грубо выражаться при общении с другими участниками дорожного движения, пишет «Московский комсомолец» .

Эти нормы содержатся в доработанной версии административного регламента исполнения МВД России функции по осуществлению надзора за соблюдением гражданами – участниками дорожного движения требований законодательства России в области безопасности дорожного движения.

В частности, при общении с водителями инспекторы должны будут обращаться к ним на «Вы», а также проявлять спокойствие и выдержку, излагать требования в убедительной и понятной форме, исключая возможность ошибочного или двоякого их понимания.