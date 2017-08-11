Ветеринары напоминает о необходимости вакцинации домашних животных против бешенства

14 Августа 2017 года, 13:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 14 августа/ БИ-ПОРТ – Комитет по ветеринарии Мурманской области сообщает, что, по информации государственной ветеринарной службы Вологодской области, в Вожегодском и Сямженском районах зафиксированы случаи нападения на людей диких лис. Животные выходили в населенные пункты, а после нападения скрывались в лесу. У двух застреленных лисиц подтверждено бешенство – смертельное заболевание, представляющее опасность для человека.

За последний месяц бешенство регистрировалось в Ставропольском крае, республике Марий Эл, Московской, Костромской, Псковской, Ярославской и других областях европейской части страны. При этом болезнь поражает как диких животных, так и домашних собак и кошек.

Ранее перевозки животных должны были сопровождаться ветеринарным документом с обязательным указанием в нем сведений о вакцинации против бешенства. С нынешнего года это требование отменено. По сути, эпизоотическое благополучие Мурманской области по бешенству теперь зависит от уровня ответственности граждан, выезжающих за пределы региона со своими питомцами.

Не вовремя сделанная прививка или ее отсутствие – угроза для здоровья и жизни животного, его сородичей, а также людей. Несложная процедура не только подарит спокойствие в отпуске, но и будет личным вкладом жителей в поддержание эпизоотического благополучия региона.