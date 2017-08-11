Каждый шестой россиянин считает себя обеспеченным

14 Августа 2017 года, 13:15

РОССИЯ/ 14 августа/ БИ-ПОРТ – Доля россиян, которые считают свое материальное положение хорошим, достигла максимума за последние пять лет. Об этом говорится в исследовании НИУ ВШЭ «Население России в 2017 году: доходы, расходы и социальное самочувствие», с которым ознакомились «Известия» .

Министерство экономического развития ожидает рост экономики в 2017 году на уровне порядка 2%. Инфляцию ведомство прогнозирует даже ниже поставленной Банком России цели в 3,8–4%. Стала увеличиваться и реальная зарплата: доходы восстановились до уровня октября 2016 года и даже превысили его на 1,6%, рост зарплат вышел на уровень предкризисного периода 2014 года.

Выросла и доля населения, которая оценивает свое материальное положение как хорошее или очень хорошее, говорится в исследовании НИУ ВШЭ. В мае 2017 года назвали себя обеспеченными 17% респондентов — на 5 п.п. больше, чем в мае прошлого года, и на 6 п.п. больше, чем в ноябре. Это абсолютный максимум за весь рассматриваемый в мониторинге период (с начала 2012 года).

Хоть и незначительно, но сократилось количество россиян, называющих себя бедными. К этой группе населения причислили себя 20% участников исследования, что на 1 п.п. меньше, чем полгода назад. На 6 п.п. снизился и уровень бедности среди семей с детьми. Снижение заработной платы отметили 20% респондентов, что является минимумом за весь период проведения опросов.

Однако пока 72% россиян продолжают экономить. В этом году население в основном сокращает расходы на досуг и отдых, а также одежду и обувь. Значительно реже граждане стали экономить на лекарствах и образовательных услугах. Наиболее экономными категориями населения сегодня являются пенсионеры, жители сельской местности, не имеющие высшего образования, и рабочие.

В случае снижения доходов 42% россиян не надеются ни на чью поддержку, 26% рассчитывают на свои сбережения, а еще 28% — на помощь родственников и друзей. 4% респондентов сообщили, что в случае снижения доходов надеются на помощь государства. На собственные сбережения чаще указывают работники с высокой квалификацией (35%), а также жители Москвы и Петербурга (34%).