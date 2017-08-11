В окрестностях Мурманска ищут пенсионера

14 Августа 2017 года, 13:40

МУРМАНСК/ 14 августа/ БИ-ПОРТ – В окрестностях Мурманска 13 августа заблудился мужчина 1937 года рождения, ушедший в лес за морошкой.

К поискам был привлечен Мурманский АКАСЦ – филиал Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда МЧС (ЗРПСО), а также личный состав базового отряда. На месте ПСР спасатели работали пятью группами (четыре группы пешие, в том числе кинолог, одна группа - на двух квадроциклах).

Обследован участок площадью 36 квадратных километров, районы озер Рогозеро, Чайка, Портянка, Скалистое. Осмотрены все тропы от Ленинградского шоссе до ЛЭП, в районе сопки 313. Обследована территория лесного массива между улицей Рогозерской и озером Окуневым. Опрошены рыбаки, которые там встретились. Из-за дождя и тумана применение беспилотных летательных аппаратов оказалось невозможным.

Работы велись совместно с АСС, АСО, третьей пожарно-спасательной частью, оперативной группой ГУ МЧС по Мурманской области. Всего привлекалось более 60 человек и 18 единиц техники. Поиски были приостановлены с наступлением темного времени суток. Сейчас – работы продолжены.

Еще один момент осложняет поиски: пострадавший одет в камуфлированный костюм.