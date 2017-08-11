Озеро Тахтаръявр в Хибинах вошло в пятёрку самых красивых озер России

14 Августа 2017 года, 14:31

РОССИЯ/ 14 августа/ БИ-ПОРТ – Россия занимает первое место в мире по вековым запасам озерной воды. На ее долю приходится около 30% от общемировых ресурсов. При этом российские озера очень красивы. Discovery Channel Russia собрал пять мест, где обязательно стоит побывать.

Первое место заняла Ладога – крупнейшее пресноводное озеро в Европе. Оно расположено в Республике Карелия и Ленинградской области. Именно через Ладожское озеро с IX века проходил знаменитый водный путь «Из варяг в греки».

Цепочка Шавлинских озёр расположена на Алтае в течении реки Шавлы. Знаменитый российский математик и альпинист Борис Николаевич Делоне назвал Шавлинское озеро «чемпионом красоты». По словам путешественника, он не видел ничего подобного ни на Кавказе, ни в Альпах.

Еще одно рекомендуемое к посещению озеро – Тахтаръявр. Это каровое озеро, которое находится в Хибинах. Оно расположено на высоте 806,8 метров над уровнем моря и, несмотря на небольшую площадь, считается довольно глубоким – до 25 метров.

Амут − высокогорное озеро в Хабаровском крае. Оно образовалось в результате оползня, перегородившего русло реки Амут.

Замыкает подборку озеро в Васюганских болотах, одних из самых больших в мире. Они находятся в Западной Сибири и по площади превышают территорию Швейцарии. В Васюганских болотах расположены около 800 тысяч небольших озёр.

Фото - Discovery Channel Russia