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Сари
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Главная » НОВОСТИ » В вагоне-ресторане мурманского поезда умер мужчина
 
 
 
 
14 Августа 2017 года, 15:15

В вагоне-ресторане мурманского поезда умер мужчина


ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ/ 14 августа / БИ-ПОРТ – На станции Лодейное Поле в поезде «Адлер-Мурманск» скончался мужчина, сообщает управление внутренних дел на транспорте.

12 августа сотрудник РЖД, находящийся в вагоне-ресторане, почувствовал себя плохо. Мужчина умер, когда состав находился в районе станции Лодейное Поле.

Как сообщают СМИ, мужчине было 32 года, он работал в вагоне-ресторане. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

 

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  • Как же он проходил осмотр в поликлинике РЖД? Там же такие строгие терапевты.
 
 
 
 
 
 
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