В вагоне-ресторане мурманского поезда умер мужчина

14 Августа 2017 года, 15:15

ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ/ 14 августа / БИ-ПОРТ – На станции Лодейное Поле в поезде «Адлер-Мурманск» скончался мужчина, сообщает управление внутренних дел на транспорте.

12 августа сотрудник РЖД, находящийся в вагоне-ресторане, почувствовал себя плохо. Мужчина умер, когда состав находился в районе станции Лодейное Поле.

Как сообщают СМИ, мужчине было 32 года, он работал в вагоне-ресторане. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.