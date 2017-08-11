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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Михаил Гуцериев:

Предприниматель в интервью рассказал о формировании группы «Сафмар», объединяющей разнообразные активы семьи Гуцериевых, о состоянии бизнеса в каждой отрасли и о том, что станет развивать в первую очередь

Никита Падерин
Никита Падерин:

На сегодняшний день товарная аквакультура - одна из наиболее динамично растущих отраслей в мире. Около 50% мирового вылова приходится на искусственно выращенную рыбу и эта доля будет только расти. Об особенностях выращивания садковой рыбы за полярным кругом и создании новых рабочих мест в интервью с Никитой Падериным, директором по рыбоводству компании «Русская аквакультура»

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Виктория Чачина
Виктория Чачина:

Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Ростелеком. Недвижимость готовит к реализации комплекс зданий
 
 
 
 
15 Августа 2017 года, 09:10

Ростелеком. Недвижимость готовит к реализации комплекс зданий

МУРМАНСК/ 14 августа – Мурманский филиал ПАО «Ростелеком» готовит к реализации единый комплекс зданий свободного назначения:

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1. Часть здания на Ленинградской, 27 (3-х этажное, общая площадь - 1627 кв. м, год постройки - 1964), помещения кабинетного типа под размещение персонала.

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2. Часть здания – предприятия связи на Ленина, 82а (4-х этажное, общая площадь - 3094 кв. м, год постройки - 1987), помещения кабинетного типа под размещение персонала.

Комплекс объектов недвижимости расположен на земельном участке площадью 2865 кв. м. На земельный участок оформлено право долгосрочной аренды, включая участок под автостоянку на пер. Культурный.

Помещения представляют собой отремонтированные офисные блоки, оснащённые всем комплексом инженерных систем, необходимых для функционирования современного офиса: системой отопления, водоснабжения, вентиляции, противопожарной системой, компьютерными сетями, оборудованным постом охраны.

В здании по Ленина, 82-а имеется конференц-зал, помещение для организации приема пищи, кухня, комната отдыха, небольшой актовый зал в холле.

В цокольном помещении на Ленинградской, 27 располагается спортивный зал с оборудованными раздевалками, душевыми кабинами.

Подробная информация по телефонам (8152) 48-57-62, 48-58-34, 48-58-02 в рабочие дни с 08 час. до 16 час.

Ознакомиться с полным перечнем предоставляемых в аренду и готовых к продаже помещений можно на портале Ростелеком.Недвижимость.

 

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