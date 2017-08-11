В Мурманске идет расчистка русла реки Роста

14 Августа 2017 года, 16:29

МУРМАНСК/ 14 августа/ БИ-ПОРТ – Сегодня глава администрации Мурманска Андрей Сысоев провел выездное совещание по вопросам эксплуатации коллектора реки Роста. Напомним, в середине мая из-за аномально высокого количества осадков и интенсивного таяния снега под угрозой затопления оказалась Северная котельная.

Городские власти оперативно решили возникшую проблему, работы велись круглосуточно, мэрия изыскала дополнительную технику, корректировала работу коммунальных служб. Благодаря слаженной работе удалось не допустить перебоев с отоплением и водой для жителей Ленинского округа. Угроза ЧС была предотвращена.

«Как только заканчивается зимний сезон, традиционно в Мурманске стартует подготовка к следующей зиме, – рассказал Сысоев. – Сейчас самое время принимать технические решения. Городские власти сделают все, чтобы не допустить повторения критической паводковой ситуации».

В настоящий момент идет расчистка русла реки Роста и коллектора. Выявляются виновные в связи с несанкционированными стоками. Нарушители будут наказаны не только за засорение водных коммуникаций, но и за причинение вреда окружающей среде.

АГМ