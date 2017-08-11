Мурманский Роспотребнадзор организовал «горячую линию» для туристов, отдыхающих в Турции

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 14 августа/ БИ-ПОРТ – Для оказания оперативной консультативной помощи жителям Мурманской области, находящимся в Турцииили намеревающимся туда отправиться, Управление Роспотребнадзора по Мурманской области совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» проводит тематическую горячую линию.
Телефоны горячей линии:
8 (8152) 473-425 – вопросы профилактики энтеровирусной инфекции;
8 (8152) 402-067, 472-477 – вопросы защиты прав потребителей туристского продукта.
Режим работы:
понедельник – четверг с 09:15 до 16:45; обеденный перерыв с 12:00 до 12:45;
пятница с 09:15 до 15:15; обеденный перерыв с 12:00 до 12:45.