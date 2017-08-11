Экологический взвод Северного флота собрал более 215 тонн лома

14 Августа 2017 года, 17:00

СЕВЕРОМОРСК/ 14 августа/ БИ-ПОРТ – Экологический взвод, сформированный на Кольской флотилии разнородных сил Северного флота, собрал на острове Кильдин более 215 тонн металлического мусора. Это останки военных машин на колесном и гусеничном ходу, фрагменты старой металлической аэродромной полосы, бочки, трубы, километры проволоки.

Весь собранный лом свозится из разных точек острова и складируется на берегу для дальнейшей отправки на материк. Работы пока ведутся в основном в Восточной части острова. Здесь расположено охраняемое законом озеро Могильное. Этот памятник природы, как и сам остров Кильдин, является культурным и историческим наследием России. Символично, что военнослужащие СФ в год экологии начали активную работу по восстановлению этого живописного уголка Кольского края.

Подразделение экологической очистки, выполняющее работы на острове Кильдин, сформировано по временным штатно-должностным расчётам и состоит из 15 военнослужащих. Оно укомплектовано специальной техникой – в распоряжении военнослужащих имеются грейдер, самосвал, грузовик и автокран.

Экологический взвод начал свою работу на острове в середине июня и продолжит ее до начала октября. За это время планируется собрать около 300 тонн металлического мусора, который суда вспомогательного флота доставят на материк для утилизации. В очистке острова принимали участие и юнармейцы Североморска.

Аналогичная очистка территорий от скопившегося мусора и лома металлов проводится специалистами СФ и на других арктических территориях – на острове Котельный архипелага Новосибирских островов, на острове Средний архипелага Северная земля, а также на островах архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа.