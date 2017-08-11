Рыбопромышленники предпочитают ремонтировать суда в Архангельске

14 Августа 2017 года, 17:15

АРХАНГЕЛЬСК/ 14 августа/ БИ-ПОРТ – Сегодня после двухмесячного ремонта на базе техобслуживания Архангельского тралового флота в порт Киркенес вышло рыболовное судно «Диомидис» мурманской компании «Арктиксервис», сообщает «Правда севера» . После получения снабжения и наладки промыслового оборудования он выйдет на добычу краба у берегов Баренцева моря.

К причалу другого судоремонтного предприятия Архангельска, на СРЗ «Красная кузница», встал мурманский сейнер-траулер «Марта Арендзее». Сейчас здесь уже ремонтируются рыбацкие суда «Соломбала» и «Онега», также приписанные к порту Мурманск. Кроме них еще два мурманчанина – «Дистинкт» и «Градиент-2».

Рыбопромышленники утверждают, что ремонт судов на предприятиях Архангельска выгоднее, чем на тех, что расположены в Кольском заливе.

Популярностью пользуется БТО тралового флота – Маймаксанская судоверфь. После обновления производственных мощностей здесь можно выполнить сразу весь комплекс работ: трубопроводные, электромонтажные, докование судна, ремонт корпуса и двигателей.