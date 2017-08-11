В рыбе из Мурманской области обнаружено превышение нормы содержания мышьяка

14 Августа 2017 года, 18:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 14 августа/ БИ-ПОРТ – Управление Россельхознадзора по Республике Коми отчиталось о мониторинге качества и безопасности пищевой продукции в розничной торговле. В первом полугодии 2017 года взяли 22 пробы рыбы, добытой из естественной среды обитания, пять проб мёда натурального, 10 проб кормов для продуктивных животных.

В мороженой пикше (потрошенная без головы) производителя ООО «Норд Пилигрим» (Мурманск) содержание мышьяка в 2,6 раза превышает содержание нормы. В такой же пикше другого мурманского производителя АО «Рыбопромысловая фирма Вариант» – в 7,4 раза. В мороженой потрошенной треске без головы производителя СПК РК «Чапома» (Чапома) норма превышена в 1,74 раза.

Это свидетельствуют об отсутствии системы контроля над безопасностью и качеством производимой продукции со стороны хозяйствующих субъектов, а также отсутствии эффективного контроля со стороны государственной ветеринарной службы, осуществляющей сертификацию потенциально опасной продукции и легализующей её оборот.

Управление приняло меры по изъятию из оборота остатков потенциально опасной пищевой продукции и кормов.