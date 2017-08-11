Погоды в регионе: циклоны лету не помеха

15 Августа 2017 года, 08:21

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 15 августа/ БИ-ПОРТ – Во вторник Кольский полуостров будет находиться под влиянием холодных воздушных масс, но в совокупности с юго-западным ветром, обусловленным южной периферией циклона в Баренцевом море, погода сохранит вполне ещё летний характер. По области ожидается облачная с прояснениями погода, временами возможны дожди, при прохождении фронтов - грозы. Воздух прогреется до +22°

В Мурманске сегодня малооблачная погода, во второй половине дня возможен дождь. Ветер юго-западный – западный, 4-6 м/с. Вечером ветер усилится и в порывах будет достигать 17 м/с. Температура воздуха в течение суток +7…+14°.