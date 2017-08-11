В Пулково состоялся парад необычных ливрей

15 Августа 2017 года, 08:46

ПЕТЕРБУРГ/ 15 августа/ БИ-ПОРТ – Воздушная гавань Петербурга в честь 85-летия устроила необычный фотосет для любителей авиации – главными героями праздничного споттинга стали самолёты в необычных ливреях.

Программа была рассчитана на два дня, чтобы как можно больше авиафанатов смогли насладиться редкими ливреями. В проекте приняли участие не только российские авиакомпании, но и крупные мировые, совершающие регулярные рейсы в Пулково.

Среди российских перевозчиков выделялся «Аэрофлот» – Airbus A320 в ретро-ливрее «Добролёт» надолго приковал к себе объективы и восторженные взгляды споттеров. В один из дней в составе кабинного экипажа прибыла одна из самых красивых стюардесс «Аэрофлота» Валерия Шатохина, которая рассказала о чести летать на «Добролёте».

«Добролёт» – это начало истории «Аэрофлота»: в будущем году авиакомпании исполняется 95 лет. Когда-то «Аэрофлот» объединял всю гражданскую авиацию нашей огромной страны, и сегодня ретро-ливеря – это напоминание о славном прошлом, а также – знак преемственности. Работать на таком самолёте – почётно», – рассказала журналистам старший бортпроводник-инструктор авиакомпании «Аэрофлот».

Ливрея «Добролёт» была оформлена к 90-летию национального перевозчика и полностью повторяет дизайн, в который был окрашен первый советский реактивный Ту-104.

Ещё одной изюминкой споттинга стал ретро-джет авиакомпании Lufthansa: Airbus A321 в исторической ливрее немецкого национального перевозчика за эти два дня совершил в Пулково несколько рейсов, чем вызвал немалый восторг у споттеров и любителей авиации.

Почётным гостем мероприятия стала авиакомпания «Россия» в ливрее с триколором, которую иногда называют «улыбака». На сегодняшний день это единственный лайнер, который не перекрашен в соответствии с новой концепцией фирменного стиля второго по величине перевозчика страны. По словам официального представителя авиакомпании «Россия», в настоящее время решается вопрос о раскраске одного из самолётов в ливрею, которую носили воздушные суда во времена Ленинградского объединённого авиаотряда. К слову, Пулково является базовым для «Россия», из которого авиакомпания ежедневно выполняется десятки рейсов, в том числе – в Мурманск.

Помимо ретро-бортов, в эти дни в Пулково приземлялись и взлетали другие самолеты в необычных раскрасках. К праздничному спотингу авиакомпания «Эмирейтс» прислала в Санкт-Петербург из Дубая борт Boeing 777-200LR с ливреей футбольного клуба «Арсенал». Был в Пулково и самолет Turkish Airlines в раскраске международного авиационного альянса Star Alliance, борт «Прага» авиакомпании Czech Airlines, оформленный по мотивам столицы Чехии, и Embraer E-175 авиакомпании «LOT Польские авиалинии», фюзеляж которого отмечен надписью «600» как шестисотый созданный самолет семейства Embraer E-Jet. Air Serbia порадовала фотографов бортом дочерней авиакомпании AVIOLET, ливрея которого отражает веселую и непринужденную атмосферу полета. В завершение второго дня в Санкт-Петербург прибыл новейший самолет Airbus A320 NEO авиакомпании Air Astana.

Одним из партнёров споттинга в Пулково стала авиакомпания «Уральские авиалинии», которая обеспечила фотографов, журналистов и блоггеров фирменным бортовым питанием. Множество замечательных фотографий со споттинга в социальных сетях по традиционному хештэгу #LEDируем и в фоторепортаже «Би-порта».