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В Мурманске состоялся митинг памяти экипажа атомного подводного ракетного крейсера «Курск»
 
 
 
 

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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Михаил Гуцериев
Михаил Гуцериев:

Предприниматель в интервью рассказал о формировании группы «Сафмар», объединяющей разнообразные активы семьи Гуцериевых, о состоянии бизнеса в каждой отрасли и о том, что станет развивать в первую очередь

Никита Падерин
Никита Падерин:

На сегодняшний день товарная аквакультура - одна из наиболее динамично растущих отраслей в мире. Около 50% мирового вылова приходится на искусственно выращенную рыбу и эта доля будет только расти. Об особенностях выращивания садковой рыбы за полярным кругом и создании новых рабочих мест в интервью с Никитой Падериным, директором по рыбоводству компании «Русская аквакультура»

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Виктория Чачина
Виктория Чачина:

Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » В Ёнском состоялся экстремальный забег
 
 
 
 
15 Августа 2017 года, 10:14

В Ёнском состоялся экстремальный забег


ЁНСКИЙ/ 15 августа/ БИ-ПОРТ – Череда праздничных мероприятий в честь Дня ЕвроХима и 55-летия Ковдорского ГОКа началась со спортивного баттла. Спортсмены-активисты вместе с городскими патриотическими клубами и волонтерами бросили вызов любителям кроссфита Мурманской области.

 16 08_кгок_Евровызов (4)

Вызов приняли 13 команд от предприятий и организаций Мурманска, Мончегорска, Оленегорска, Кировска, Апатитов, Кандалакши и Ковдора. В индивидуальной гонке участвовали 35 мужчин и 22 женщин. Им предстояло преодолеть трассу длиной более 2,5 километров с 28 препятствиями: буреломами и болотом, песчаными насыпями и водными преградами, склалодромом, «висячими садами» и лабиринтами из веревок и покрышек. Все это вкупе с бегом по лесу и пересеченной местности.

16 08_кгок_Евровызов (5)

С испытанием справились все: женская команда «Охрана Росгвардии» из Ковдора, команда Министерства финансов «Финики», которая не первый раз принимает участие в таком состязании, военные летчики 45-й армии ВВС и ПВО из Сафоново и другие.

16 08_кгок_Евровызов (3)

Победила команда «Лопарская кровь» предприятия «Апатит». В мужском забеге сильнейшим стал Глеб Щеглов (Апатиты), в женском – Яна Носик (Кировск). Призы за волю к победе завоевали ковдорчанин Артем Лобов и Татьяна Журавлева из Мончегорска.

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Болельщики азартно сражались в лазертаг, пейнтбол и полиатлон, катались по озеру на катамаране. Мужчины боролись за звание сильнейшего, поднимая 24-килограмовую гирю и приседая с девушкой на плечах. В обоих случаях рекорд  101 раз установил Дмитрий Розанов из Мурманска, который тут же получил звание «Мистер 101».

16 08_кгок_Евровызов (7)

Все победители и призеры получили призы от спонсора соревнований – Ковдорского ГОКа.

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