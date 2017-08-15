В Ёнском состоялся экстремальный забег

15 Августа 2017 года, 10:14

ЁНСКИЙ/ 15 августа/ БИ-ПОРТ – Череда праздничных мероприятий в честь Дня ЕвроХима и 55-летия Ковдорского ГОКа началась со спортивного баттла. Спортсмены-активисты вместе с городскими патриотическими клубами и волонтерами бросили вызов любителям кроссфита Мурманской области.

Вызов приняли 13 команд от предприятий и организаций Мурманска, Мончегорска, Оленегорска, Кировска, Апатитов, Кандалакши и Ковдора. В индивидуальной гонке участвовали 35 мужчин и 22 женщин. Им предстояло преодолеть трассу длиной более 2,5 километров с 28 препятствиями: буреломами и болотом, песчаными насыпями и водными преградами, склалодромом, «висячими садами» и лабиринтами из веревок и покрышек. Все это вкупе с бегом по лесу и пересеченной местности.

С испытанием справились все: женская команда «Охрана Росгвардии» из Ковдора, команда Министерства финансов «Финики», которая не первый раз принимает участие в таком состязании, военные летчики 45-й армии ВВС и ПВО из Сафоново и другие.

Победила команда «Лопарская кровь» предприятия «Апатит». В мужском забеге сильнейшим стал Глеб Щеглов (Апатиты), в женском – Яна Носик (Кировск). Призы за волю к победе завоевали ковдорчанин Артем Лобов и Татьяна Журавлева из Мончегорска.

Болельщики азартно сражались в лазертаг, пейнтбол и полиатлон, катались по озеру на катамаране. Мужчины боролись за звание сильнейшего, поднимая 24-килограмовую гирю и приседая с девушкой на плечах. В обоих случаях рекорд 101 раз установил Дмитрий Розанов из Мурманска, который тут же получил звание «Мистер 101».

Все победители и призеры получили призы от спонсора соревнований – Ковдорского ГОКа.