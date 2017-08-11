Москва заняла 24-е место из 80 по стоимости проезда в такси

15 Августа 2017 года, 10:56

РОССИЯ/ 15 августа/ БИ-ПОРТ – Московское такси заняло 24-е место среди 80 самых посещаемых городов мира по стоимости поездки на 3 километра. Об этом говорится в исследовании британского сервиса подержанных автомобилей Carspring, с которым ознакомились «Известия».

Исследование охватило 80 крупнейших городов мира. По средней стоимости поездки Москва оказалась на 24-м месте — между Таллином (266 рублей) и Афинами (236 рублей). Для расчета взяли три показателя — стоимость подачи такси, одного километра пути, а также ожидания пассажира (за минуту).

По тарифу на подачу машины Москва оказалась сравнительно дорогим городом — порядка 188 рублей, что сравнимо c американским Чикаго (185 рублей). Дороже всего подача авто обойдется в Цюрихе (470 рублей), а дешевле всего — в Тунисе (11 рублей). Если сравнивать города по стоимости километра пути, то Москва, напротив, окажется в тройке самых дешевых — всего 15 рублей за километр пути, дешевле только в Каире (5 рублей) и Бангкоке (10 рублей), дороже всего — в Цюрихе (294 рубля). По стоимости ожидания Москва также оказалась в числе наиболее дешевых — 23-е место с 612 рублями за час, примерно столько же час ожидания обойдется в Варшаве (600 рублей), меньше всего возьмут в индийском Бангалоре (55 рублей). Дороже всех опять же оказался Цюрих (почти 4700 рублей).

Сервис определил и самые популярные автомобили, которыми пользуются таксисты. Так, в Москве чаще всего приезжает Ford Mondeo, как и за жителями Варшавы, Дублина, Эдинбурга и Манчестера. Для большинства европейских столиц характерен более дорогой Mercedes-Benz, а для упомянутых в исследовании немецких городов — исключительно Mercedes E-класса.