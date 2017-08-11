В России стали меньше пить?

15 Августа 2017 года, 11:15

РОССИЯ/ 15 августа/ БИ-ПОРТ – По данным Росалкогольрегулирования (РАР), за первое полугодие 2017 года в России зафиксировано существенное снижение продаж спиртного по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет газета «Известия» .

С начала года вся информация по алкогольной и спиртосодержащей продукции выгружается из Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС). Так, по данным РАР за январь-июнь 2017 года, розничные продажи водки составили 318 млн л, что на 20% ниже аналогичного прошлогоднего показателя. Игристые вина упали в продаже на 40%, до 63 млн л, тихие — на 15%, до 223 млн л. При этом рост продаж наблюдался у винных напитков — на 10%, до 127 млн л.

Директор по коммуникациям «Ашан Россия» Мария Курносова сообщила, что в 2017 году продажи алкоголя действительно снизились — это касается водки, вин и шампанского. По ее словам, продажи водки упали в наименьшей степени.

«Если говорить о винах и шампанском, то наибольший спад продаж пришелся на импортируемую продукцию. В то же время покупатель переориентировался на более дешевые винные игристые напитки, продажи которых прогрессируют по сравнению с продажами прошлого года», — уточнила она, добавив, что падение продаж связано с повышением цен из-за роста акцизов.

РАР использует данные деклараций и ЕГАИС, которые пока не учитывают сельскую розницу: систему в нее внедрили лишь с 1 июля 2017 года. Кроме того, в ЕГАИС не фиксируются и данные о продажах организаций розничной торговли при оказании ими услуг общественного питания. Центр исследований федерального и региональных рынков алкоголя по итогам 2016 года оценивал, что на продажи крепкого алкоголя в селах пришлось до 17% от общего объема реализованных в стране напитков.