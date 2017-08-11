В ДК Кирова отменили программу «Пусть всегда будет ЛЕТО!»

15 Августа 2017 года, 11:30

МУРМАНСК/ 15 августа/ БИ-ПОРТ – В областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова 17 августа в 11:00 игровая развлекательная программа «Пусть всегда будет ЛЕТО!» отменяется, сообщили «Би-порту» в пресс-службе ДК.

Развлекательная программа «Пусть всегда будет ЛЕТО!» была подготовлена к закрытию третьей смены оздоровительных лагерей. В ней должны были принять участие ребята из школы №18.