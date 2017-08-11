Минздрав сообщает о сокращении смертности в России

15 Августа 2017 года, 11:45

РОССИЯ/ 15 августа/ БИ-ПОРТ – По данным Министерства здравоохранения России, за первое полугодие 2017 года в стране умерло на 20,2 тысяч человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года, передают «Известия».

В последние годы в России сложилась неблагоприятная ситуация со смертностью. По данным Росстата, даже в этом году, несмотря на сокращение смертности, количество умерших по-прежнему превышает количество родившихся (в 1,2 раза в январе–мае 2017 года). Среди причин лидируют сердечно-сосудистые заболевания и новообразования. Демографы отмечают колоссальную смертность среди мужчин трудоспособного возраста. На эту группу сейчас приходится каждый пятый смертельный случай в России.

В Мурманской области наблюдается та же тенденция: Росстат отмечает, что по итогам I квартала 2017 года в регионе родилось 1964 человека, что на 8,3% меньше, чем в 2016 году. Число умерших сократилось на 5,7% и составило 2264 человека. Естественная убыль населения составила 300 человек, и она растёт с начала года.

Выраженного сокращения смертности населения не наблюдалось с 2013 года. Позитивные подвижки наметились только сейчас.

«Сегодня в нашей стране уровни младенческой и материнской смертности достигли исторического минимума. Во многом это стало возможным благодаря реализации поручения президента по строительству сети перинатальных центров и формированию трехуровневой системы охраны материнства и детства», — заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

По данным пресс-службы ведомства, за шесть месяцев этого года показатель младенческой смертности стал на 13,1% ниже, чем за аналогичный период прошлого, и составил 5,3 на тысячу младенцев.

По официальным данным Росстата, в России продолжается снижение смертности от основных причин. От болезней органов дыхания за первое полугодие умерло на 8,7% меньше граждан, чем за тот же период прошлого года. От новообразований — на 3%, от болезней системы кровообращения — на 3,3%, от болезней органов пищеварения — на 4,3%, от внешних причин — на 10%.

«По оценкам Всемирной организации здравоохранения, Россия входит в тройку мировых лидеров по эффективности мер, направленных на борьбу с неинфекционными заболеваниями», — сообщили в Минздраве.

В ведомстве считают, что важную роль в профилактике неинфекционных заболеваний играет диспансеризация. Напомним, что по данным Федерального фонда обязательного медицинского страхования, за первую половину 2017 года на диспансеризацию россиян было потрачено 17,3 млрд рублей, а в прошлом году за тот же период — 14,6 млрд.

«Начиная с 2013 года в ходе диспансеризации болезни системы кровообращения выявляются примерно у 25% граждан. В результате активизации онкологического поиска в 2016 году уже 55% злокачественных новообразований были выявлены на первой-второй стадиях. Это привело к снижению одногодичной летальности до 23% и повышению пятилетней выживаемости до 53%», — рассказал главный специалист Минздрава по профилактической медицине Сергей Бойцов.