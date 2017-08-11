Пьяного пассажира сняли с поезда «Москва-Мурманск»

КЕМЬ/ 15 августа/ БИ-ПОРТ – На станции Кемь в Карелии сотрудники транспортной полиции пресекли нарушение общественного порядка в поезде сообщением «Москва-Мурманск», сообщает «Петрозаводск говорит».
41-летний петербуржец находился в состоянии алкогольного опьянения, мешал отдыху пассажиров и не реагировал на замечания поездной бригады. Сотрудники линейного отдела полиции на станции Кемь сняли нарушителя с поезда по акту о недостойном поведении. Сейчас в его отношении назначено административное наказание в виде штрафа в размере 500 рублей.