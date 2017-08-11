Спецслужбы выехали на осмотр бесхозной коробки

15 Августа 2017 года, 12:17

МУРМАНСК/ 15 августа/ БИ-ПОРТ – В областном центре в одном из лифтов многоквартирного дома по улице Достоевского был обнаружен подозрительный предмет.

«На место обнаружения выехали спецслужбы», – сообщили агентству в диспетчерской службе.

Ранее http://www.b-port.com/news/item/204039.html там же жильцы одной из квартир сообщили о нахождении в помещении гаранты времён войны. После обследования было установлено, что граната опасности не представляла .

«Граждане самостоятельно сообщили в полицию о возможно опасном снаряде в их квартире. В том случае, если бы боеприпас оказался со взрывателем и опасным, то мурманчане могли понести ответственность. Вплоть до уголовной», – сообщила официальный представитель регионального УМВД Марина Шихова.

ОБНОВЛЕНО.

После обследования, в коробке был обнаружен бытовой мусор.