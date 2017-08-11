Прокуратура проверяет факт обрушения потолка в доме на Жилстрое

МУРМАНСК/ 15 августа/ БИ-ПОРТ – По указанию прокурора Мурманской области Василия Щербакова прокуратура Первомайского округа начала проверку по факту обрушения конструктивной части потолочного покрытия в двухэтажном жилом доме на Жилстрое.
Напомним, вчера в доме 24/9 по улице Генералова на кухне обрушился подвесной потолок из гипсокартона. Пострадавших нет.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшедшего. При наличии оснований по итогам проверки будут незамедлительно приняты меры реагирования. Ход проверки находится на контроле прокуратуры.