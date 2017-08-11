За минувшие сутки в Мурманской области в ДТП погиб один человек

15 Августа 2017 года, 13:20

МУРМАНСК/ 15 августа/ БИ-ПОРТ - В понедельник, примерно в пять утра на 1448 км автодороги «Р-21 Кола» водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21120», не учел дорожно-метеорологические условия и допустил съезд в кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием. В результате происшествия водитель 22-летний мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи, пассажир - 21-летний мужчина обслужен амбулаторно. По данному факту проводится проверка.

14 августа 2017 года около девяти утра на 4 км автоподъезда к Мурманску водитель автомобиля «Хонда» не уступила дорогу транспортному средству, пользующемуся преимуществом, в результате чего допустила столкновение с автомобилем «Дэу Матиз». В результате происшествия водитель автомобиля «Дэу Матиз» - 23-летняя женщина - обслужена амбулаторно.

Днем того же дня в Мурманске на проспекте Ленина водитель автобуса маршрута № 106 при резком торможении допустил падение пассажира. В результате данного происшествия 59-летняя женщина обслужена амбулаторно. А уже около 13 часов в Полярном на улице Гагарина водитель автомобиля «Опель» допустил столкновение с велосипедистом. В результате происшествия велосипедист - 32-летний мужчина - обслужен амбулаторно.