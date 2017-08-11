За прошедшие сутки выявлено 1684 нарушения Правил дорожного движения

15 Августа 2017 года, 13:40

МУРМАНСК/ 15 августа/ БИ-ПОРТ - При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за истекшие сутки сотрудниками ГИБДД было выявлено 1684 нарушения ПДД.

27 нарушений было допущено пешеходами, еще шесть несовершеннолетними участниками дорожного движения. За управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 13 водителей.

Было выявлено 14 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 1244 нарушения ПДД. Пять водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.

Было оформлено 43 столкновения с материальным ущербом, без пострадавших. Напомним, в результате ДТП за сутки пострадали трое северян, один – погиб.