Теперь у ТНТ премьеры комедийных шоу работают и в будни

15 Августа 2017 года, 14:00

РОССИЯ/ 15 августа/ БИ-ПОРТ – ТНТ впервые поставил премьеры комедийных шоу в четверг, 10 августа в 21:00, когда на телеканале стартовали сразу две премьеры: новое комедийно-музыкальное шоу «Студия СОЮЗ» и новые выпуски шоу «Импровизация». Новшество оказалось успешным: уверенное первое место в слотах и по дню.

По данным Mediascope, «Студия СОЮЗ»: 16,1% (14-44) — 21,6% (18-30). Идущий следом Первый канал отстает на 10 пунктов, телеканал СТС – на 16,2%. «Импровизация»: 16,6% (14-44) — 24% (18-30). На втором месте — СТС с долей 9,4%. Общая доля слота в четверг с 21:00 до 23:00 составила 16,35% в аудитории от 14 до 44 лет и 22,8% среди молодежи от 18 до 30 лет.

«Самое главное — мы убедились, что наш зритель готов смотреть премьеры развлекательных программ и в будние дни. Стратегически — это может стать для канала возможностью для еще большего роста. Удачный эксперимент с четвергом открывает для нас новые горизонты. Имея огромное количество уникального и мощного развлекательного контента и самую мощную команду, делающую молодёжные шоу на российском телевидении, мы, закрепив показатели, сможем привлекать новых зрителей, предлагая альтернативу постоянно повторяющемуся на ТВ кинопоказу — топовый развлекательный контент ТНТ и в четверг, и в пятницу, а в перспективе и каждый рабочий день», – сказал Артур Джанибекян, генеральный директор ГПМ РТВ.

Новое шоу «Студия СОЮЗ», – это совершенно новый формат, комедийно-музыкальное шоу с участием звезд, которые меряются друг с другом своей музыкальностью. В шоу друг против друга сражаются два звездных гостя, а помогают им сразу шесть постоянных ведущих, участников и модераторов. В ближайших выпусках будут следующие противостояния: Бузова VS Бородина, Белый VS Ахмедова, Варнава VS Гудков, Ярушин VS Хилькевич, Мигель VS Решетникова.

Теперь каждый четверг на ТНТ:

21:00 «Студия СОЮЗ»

22:00 «Импровизация»

А в пятницу:

21:00 Comedy Club

22:00 «Открытый микрофон»